2018-10-01T13:32:25+03:00
Общество

В Калининградской области на ремонт дорог в 2019 году выделено 3 млрд рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На капитальный ремонт автомобильных дорог в Калининградской области в 2019 году будет выделено около 3 миллиардов рублей. Средства поступят из федерального бюджета при областном софинансировании, сообщил вице-премьер Александр Рольбинов.

По его словам, особое внимание будет уделено муниципалитетам на востоке области, сейчас идет формирование плана работ.

В этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют 21 улицу Калининграда и 3 областные дороги протяженностью около 100 км, а также 73 пешеходных перехода и 6 остановочных пунктов. На эти цели было выделено 1,2 млрд рублей.

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