В Калининграде до 5 октября отключено горячее водоснабжение на 12-ти улицах

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-01T14:16:04+03:00

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В Калининграде с 1 по 5 октября будет приостановлена работа РТС «Цепрусс», в результате отключено горячее водоснабжение в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Для выполнения работы по подготовке системы газоснабжения, с последующим подключением и получением разрешения на эксплуатацию вновь смонтированного оборудования, требуется приостановка работы РТС «Цепрусс», - сообщили в мэрии.

Горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Белинского, 38;

ул. Белинского, 40;

ул. Белинского, 53;

ул. Белинского, 55-63;

ул. Белинского, 61а;

ул. Воздушная, 2;

ул. Воздушная, 4-10;

ул. Воздушная, 21-31;

пер. Воздушный, 4;

пер. Воздушный, 9-11;

ул. Красносельская, 5-7;

ул. Красносельская, 21-31;

ул. Красносельская, 36-40а;

ул. Красносельская, 56;

ул. Красносельская, 67а;

ул. Красносельская, 67б;

ул. Красносельская, 60;

ул. Менделеева, 2-6;

ул. Менделеева, 8;

ул. Менделеева, 10-12;

ул. Менделеева, 12а;

пр-кт Победы, 88-90;

пр-кт Победы, 92;

пр-кт Победы, 94;

пр-кт Победы, 130-140;

пр-кт Победы, 142;

пр-кт Победы, 144а-г;

пр-кт Победы, 189;

пр-кт Победы, 189а;

ул. Радистов, 33;

пер. Радистов, 2;

ул. Глазунова, 7-7а;

ул. Глазунова, 9;

ул. Глазунова, 11;

ул. Тенистая аллея, 5-9а;

ул. Тенистая аллея, 13-19;

ул. Мишина, 1;

ул. Мишина, 8;

ул. Брусничная, 2;

ул. Брусничная, 5-13.