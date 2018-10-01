В Калининграде до 5 октября отключено горячее водоснабжение на 12-ти улицах
В Калининграде с 1 по 5 октября будет приостановлена работа РТС «Цепрусс», в результате отключено горячее водоснабжение в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
- Для выполнения работы по подготовке системы газоснабжения, с последующим подключением и получением разрешения на эксплуатацию вновь смонтированного оборудования, требуется приостановка работы РТС «Цепрусс», - сообщили в мэрии.
Горячей воды не будет по следующим адресам:
ул. Белинского, 38;
ул. Белинского, 40;
ул. Белинского, 53;
ул. Белинского, 55-63;
ул. Белинского, 61а;
ул. Воздушная, 2;
ул. Воздушная, 4-10;
ул. Воздушная, 21-31;
пер. Воздушный, 4;
пер. Воздушный, 9-11;
ул. Красносельская, 5-7;
ул. Красносельская, 21-31;
ул. Красносельская, 36-40а;
ул. Красносельская, 56;
ул. Красносельская, 67а;
ул. Красносельская, 67б;
ул. Красносельская, 60;
ул. Менделеева, 2-6;
ул. Менделеева, 8;
ул. Менделеева, 10-12;
ул. Менделеева, 12а;
пр-кт Победы, 88-90;
пр-кт Победы, 92;
пр-кт Победы, 94;
пр-кт Победы, 130-140;
пр-кт Победы, 142;
пр-кт Победы, 144а-г;
пр-кт Победы, 189;
пр-кт Победы, 189а;
ул. Радистов, 33;
пер. Радистов, 2;
ул. Глазунова, 7-7а;
ул. Глазунова, 9;
ул. Глазунова, 11;
ул. Тенистая аллея, 5-9а;
ул. Тенистая аллея, 13-19;
ул. Мишина, 1;
ул. Мишина, 8;
ул. Брусничная, 2;
ул. Брусничная, 5-13.