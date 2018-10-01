Калининградцы завоевали серебро международного марафона электромобилей

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-01T14:31:20+03:00

Калининградцы Андрей Задорожный и Максим Новиков заняли второе место. Фото: БФУ им. И. Канта

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Калининградцы Максим Новиков и Андрей Задорожный заняли второе место в Международном ралли-марафоне электромобилей «Таллсинки-Монте-Карло 2018». Как сообщает пресс-служба БФУ имени Канта, наши ребята проехали 4 тысячи км на электрокаре и получили серебряную медаль и кубок. В гонке участвовали 11 команд из разных стран мира.

- За 13 дней мы успели посетить 10 стран и 37 городов. Началось путешествие на нашем электромобиле в Финляндии, где за окном было семь градусов тепла. А завершилось в жарком Монако (+28 С°), где за успешное прохождение этапов в рамках всего маршрута нас наградил немецкий автогонщик, экс-пилот чемпионата мира Формула-1 Нико Росберг, - рассказал Максим Новиков.

Россия впервые участвовала в ралли-марафоне. Представителями стали аспирант БФУ им. И. Канта Максим Новиков и аспирант КГТУ Андрей Задорожный.

В следующем году планируется проведение ралли, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге, куда калининградцев уже пригласили.