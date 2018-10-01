2018-10-01T15:23:31+03:00
Общество

Силанов намерен изменить структуру управления Калининградом

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Структура управления Калининградом будет изменена. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил глава города Алексей Силанов.

- Получалось, что за определенные виды работ отвечают несколько предприятий. Сейчас мы пытаемся четко разделить полномочия. Если говорить о благоустройстве, то не всегда понятно, как разделены полномочия между МП «Чистота» и «Служба заказчика». Иногда я сам начинаю выяснять, чья это территория, кто ее, например, должен косить.

По словам Силанова, подобные ситуации должны прекратиться.

- Мы должны отойти от этого, нужно четко понимать, кто за что отвечает, - сказал глава Калининграда.

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