2018-10-01T15:28:51+03:00
Общество

Калининградские поисковики: Версия с именами разбившихся советских летчиков снова изменилась

В воскресенье на месте падения самолета ИЛ-2 был обнаружен орден Красной звезды
Иван МАРКОВ
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Обнаруженные на месте падения самолета наградыОбнаруженные на месте падения самолета наградыФото: Иван МАРКОВ
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Поисковикам калининградского отряда «Совесть», обнаружившим в начале осени этого года место падения советского штурмовика ИЛ-2 рядом с поселком Пятидорожное, удалось найти сразу пять наград разбившихся летчиков.

В субботу 29 сентября руководитель отряда Руслан Хисамов предположил, что, вероятнее всего, самолет принадлежал экипажу гвардии лейтенанта Якова Сергеевича Щеглова и гвардии старшине Василию Андреевичу Моисееву, так как к этому дню были найдены два ордена Отечественной войны двух степеней, гвардейский значок и один орден Красного Знамени. Предположительно, награды принадлежали Якову Щеглову.

Однако в воскресенье 30 сентября версия изменилась, так как на месте падения, кроме второго ордена Красного Знамени, был найден орден Красной Звезды.

По мнению Руслана Хисамова, с большой долей вероятности можно утверждать, что в экипаже все-таки были: гвардии старший лейтенант Мандрыгин Александр Иванович (пилот) и гвардии старшина Демин Михаил Семенович (воздушный стрелок). Точно о личностях погибших можно будет сказать только после сверки номеров наград.

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