Власти Калининграда выделят 120 млн рублей на переселение аварийщиков

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-01T15:59:22+03:00

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Власти Калининграда направят дополнительные средства на переселение горожан из аварийного жилья. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил мэр Калининграда Алексей Силанов.

- В городском бюджете на эти цели ежегодно предусматриваем по 60 миллионов рублей. Сейчас вносим поправку в бюджет города. В связи с тем, что мы получили рост доходов и по НДФЛ и по другим видам налогообложения, мы вышли с инициативой в городской совет выделить еще 60 миллионов рублей на то, чтобы решать проблемы аварийщиков, - сказал Силанов.

Сейчас в Калининграде 129 аварийных домов, где проживают 3260 человек, это почти 1300 квартир, причем некоторые дома уже отключены от систем коммуникации, коммунального обеспечения, напомнил Алексей Силанов.

- Если возобновится федеральная программа, для нас это будет большим подспорьем. В последние десятилетия муниципальное жилье не строится. При этом выделяя определенные территории под застройку, мы идем по пути заключения соглашений с застройщиками о выделении части квартир для решения проблем аварийщиков, - сказал глава города.