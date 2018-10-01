Калининградец четырьмя ударами ножа отправил приятеля на тот свет

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-01T16:05:14+03:00

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Ленинградский районный суд постановил приговор в отношении калининградца, который ночью 8 августа 2017 года в квартире одного из домов по улице Мариупольской зарезал своего приятеля.

Сам подсудимый уверял, что все вышло случайно. Дескать, выпивали вместе, и дружок неожиданно разбушевался: ударил его кулаком и обложил семиэтажным матом. В ответ оскорбленный и униженный горожанин достал нож, которым четырежды пырнул обидчика в голову, туловище и конечности. Но якобы совсем не ожидал, что от этого собутыльник тут же отдаст богу душу.

Впрочем, соскочить на превышение пределов необходимой обороны не получилось – действия обвиняемого суд квалифицировал как «убийство, то есть, умышленное причинение смерти другому человеку». И если б не ряд смягчающих обстоятельств вроде того, что поножовщик сам сообщил в полицию о произошедшем, срок лишения свободы полнее мог быть и большим. А так осужденному предстоит провести в колонии строгого режима ровно восемь лет и восемь месяцев.