Мэр Калининграда: До конца года мы начнем строить три детсада

СЕГОДНЯ 16:49 2018-10-01T16:50:02+03:00

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Прирост населения Калининграда за счет миграции поставил вопрос строительства детских садов, в городе появилась очередь в детские сады детей трех-пяти лет. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил мэр Калининграда Алексей Силанов.

- За последние годы мы построили и реконструировали около 23 дошкольных учреждений, открыли более 10 тысяч мест. Вроде бы проблему сняли, но она появилась снова, - сказал Силанов.

По его словам, до конца года в Калининграде начнется строительство трех новых детсадов.

- В перспективе мы должны будем построить в течение четырех-пяти лет еще около семи детских садов и не менее семи школ до 2025 года. Мы работаем над тем, чтобы не просто строить, но и развивать коммерческое направление, частно-государственное партнерство в образовании. Калининград стал одним из немногих городов в России, где была внедрена такая практика, - сказал мэр Калининграда.