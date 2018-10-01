2018-10-01T17:00:04+03:00
Общество

В Калининграде пройдет открытая лекция эксперта по развитию городской среды Майкла Мехаффи

Профессор выступит в кинотеатре Заря
Иван МАРКОВ
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10 октября в Калининград с открытой лекцией приедет консультант ООН, эксперт Strelka KB по развитию городской среды, президент Structura Naturalis Inc. профессор Майкл Мехаффи.

Дело в том, что в декабре 2016 года все 193 государства-члена ООН, включая Россию, составили и подписали международное соглашение «The New Urban Agenda» об инновационном развитии городов в следующие 20 лет. Его создали, чтобы подготовить города к стремительному увеличению населения. Программа развития, подготовленная международной комиссией, суммирует мировой опыт ускоренных процессов урбанизации и дает практические рекомендации странам-участникам.

Майкл Мехаффи собирается рассказать, как это соглашение работает на практике, почему уровень жизни в городах изменится в ближайшие 20 лет, и какая реконструкция отражает культурную идентичность места.

Лекция пройдет на английском языке с синхронным переводом на русский в кинотеатре Заря 10 октября в 19:30. Для получения оборудования потребуется оставить в залог любое удостоверение личности.

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