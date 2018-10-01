Под Калининградом дворник разбил крышку унитазного бачка о голову коллеги

СЕГОДНЯ 17:31 2018-10-01T17:35:22+03:00

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Что бывает, когда два дворника, отставив в сторону метлы, сходятся за бутылкой водки, демонстрирует недавний случай в городе Гусев. Там один местный 46-летний «клиринг-менеджер» зазвал к себе домой 38-летнего коллегу на посиделки со спиртным. Но по что-то пошло не так, и захмелевшие дворники сцепились в рукопашной.

Ловчее оказался гость, который схватил с бачка унитаза (к частью, оказавшегося не чугунным, а фаянсовым) крышку и расколотил ее о голову хозяина жилища. А видя, что тот еще шевелится, пригрозил вообще лишить жизни, если что. Судя по всему, именно на последнее замечание пострадавший обиделся больше всего. И как только оказался в силах встать на ноги, отправился в полицию – писать заявление об угрозе убийством.

Бумагу приняли к производству, и теперь головы болят у обоих дворников.