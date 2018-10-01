На берегу Летнего озера в Калининграде вырубят 11 деревьев

СЕГОДНЯ 17:34 2018-10-01T17:37:18+03:00

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В рамках работ по благоустройству Летнего озера будут вырублены 11 деревьев. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

По словам начальника управления благоустройства и экологии Юрия Егорова, будут пересажены 20 деревьев, при этом новое место высадки будет там же у озера.

- У 29 деревьев будет произведена обрезка сухих веток, обрезку одного дерева необходимо сделать, так как его крона сильно разрослась. Под вырубку предназначено 11 деревьев. Взамен будет проведена компенсационная посадка, и место вырубленных будут высажены новые деревья, равноценных или лучших по декоративным и полезным свойствам пород. В их числе – 5 серебристых кленов, - сказал он.

Напомним, победителем аукциона на проведение работ по благоустройству, стала компания с ООО «Вест-Проект», которая снизила стоимость работ с 55 млн рублей до 47,6 млн рублей.