2018-10-01T18:20:37+03:00
Общество

Калининградец требует с коммунальщиков 180 тысяч за затопленную квартиру

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Житель Озерска подал в суд на управляющую компанию из-за затопленной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

После ремонта крыши в многоквартирном доме, квартиру мужчину стало постоянно затапливать, в помещении появились подтеки, плесень и сырость. Из-за этого мебель в комнатах стала приходить в негодность и покрываться зеленым налетом.

Владелец квартиры попросил суд взыскать с МУП «Озерская управляющая компания» материальный ущерб в размере 172 тысяч рублей, в также 10 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

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