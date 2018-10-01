В кедровом питомнике под Зеленоградском намерены выращивать красный дуб

СЕГОДНЯ 18:39 2018-10-01T18:40:53+03:00

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В Зеленоградском кедровом питомнике, вдохновителем и основателем которого является предприниматель Иван Санжаров, начали сезон заготовки семян. Там намерены выращивать не только корейский и сибирский кедр, но и дуб, причем не обыкновенный, а красный.

Как сообщает администрация Зеленоградска, уже собрана часть желудей красного дуба, из которых в будущем планируется вырастить полноценные деревья. Высаживать желуди в грунт будут, как только они прорастут.

Сообщается, что в питомнике уже выросли два саженца красного дуба из желудей, высаженных в апреле этого года.

Отметим, накануне в Зеленоградск привезли более 30 тысяч саженцев кедра и около одной тысячи саженцев амурского бархата. Кроме того, из Владивостока и Иркутска было отправлено более 450 тысяч семян корейского и сибирского кедров для дальнейшей посадки.

Всего же в кедровом питомнике взошло более 600 тысяч семян хвойных, которые были посажены ранее.