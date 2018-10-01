Калининградцам прочтут бесплатную лекцию про безопасное использование банковских карт
В Калининграде во вторник 2 октября состоится лекция, посвященная банковским картам и безопасности платежей. Об инновациях и о рисках, связанных с использованием платежных карт расскажет сотрудник калининградского отделения Северо-Западного главного управления ЦБРФ Владимир Фомиченко.
Лекция начнется в 15.00.
Как сообщается на сайте областной научной библиотеки, 16 октября в 15.00 состоится лекция «История зарождения и развития монетарной концепции денежно-кредитной политики как инструмента регулирования экономики». Лектором выступит Ирина Голова Ирина Александровна, сотрудник сводно-экономического отделения по Калининградской области Северо-Западного главуправления ЦБРФ.
Место проведения лекций: клубный зал, 3-й этаж библиотеки.