В колонию №13 в Славяновке пытались пронести 14 мобильных телефонов
.Фото: УФСИН по Калининградской области
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Сотрудники УФСИН предотвратили доставку партии мобильных телефонов в колонию №13 в поселке Славяновка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На КПП проверяли автомобиль «Рено». Водитель предоставил для досмотра личные вещи, среди которых была сумка-холодильник. В ней оказалось двойное дно и 14 мобильных телефонов с зарядными устройствами.
По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, устанавливаются все личности, причастные к организации доставки запрещенных предметов в колонию.