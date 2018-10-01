2018-10-01T19:06:40+03:00
Общество

В Калининграде суд взыскал с троих калининградцев 143 тыс рублей за вандализм на Верхнем озере

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Два года назад трое калининградцев - Кривопустенко А.Р. , Лавренов И.С., Киселев Л.А устроили погром на Верхнем озере. Вандалы опрокинули кабину биотуалета, выдернули из лотков ливневой канализации железные решетки на протяжении 80 метров и выбросили их в водоем.

Задержали злоумышленников сотрудники частного охранного предприятия. На днях суд взыскал с каждого по 47,6 тысяч рублей в качестве возмещения компенсации материального вреда, сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

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