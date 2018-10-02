В Калининграде откроют выставку, посвященную замку Мальборк

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-02T10:04:53+03:00

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В Калининградском историко-художественном музее готовятся к открытию выставки, посвященной замку Мальборк.

Как рассказали организаторы, в экспозиции будут представлены более 60 фотографий замка, видеопроекции.

Особое внимание создатели выставки уделили работе реставраторов, благодаря усилиям которых был создан значимый музейный центр и туристическая достопримечательность. Сегодняшний вид замка является результатом работы немецких мастеров XIX века, а также восстановительных работ, осуществлённых польскими специалистами после разрушений Второй мировой войны.

Мальборк – самый большой в мире готический замок, возведенный из кирпича. Памятник искусному мастерству строителей XIII века, он принадлежал к самым мощным крепостям эпохи позднего средневековья.

Ежегодно музей, открытый в 1961 году, посещают более 600 тыс человек. В 1997 году замок был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник исключительного значения для человечества.

Открытие 2 октября в 17:00. Выставка «Мальборк. Общее наследие» будет работать до 4 ноября.