Калининград вошел в топ-5 привлекательных регионов для музыкального туризма
Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил регионы в которых проходят самые интересные музыкальные фестивали, опенэйры и концерты. Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.
Самыми привлекательными для музыкального туризма названы Тверская область, Крым, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Калининградская.
По результатам опроса лидирует Тверская область, где проходит самый посещаемый российский опенэйр «Нашествие».
В первой пятерке музыкального туризма - Калининградская область с фестивалями «Калининград Сити Джаз» и K!nRock'18) и Краснодарский край («Морская симфония», Crescendo и Sochi Jazz Festival), набравшие по 5% голосов.
На 2 месте - Крым (25% голосов): Koktebel Jazz Party и ZB Fest.
На 3 месте - Санкт-Петербург (20% голосов) с музыкальными фестивалями "Петроджаз", VK Fest и "Белые ночи".