Калининград вошел в топ-5 привлекательных регионов для музыкального туризма

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-02T10:18:55+03:00

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Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил регионы в которых проходят самые интересные музыкальные фестивали, опенэйры и концерты. Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.

Самыми привлекательными для музыкального туризма названы Тверская область, Крым, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Калининградская.

По результатам опроса лидирует Тверская область, где проходит самый посещаемый российский опенэйр «Нашествие».

В первой пятерке музыкального туризма - Калининградская область с фестивалями «Калининград Сити Джаз» и K!nRock'18) и Краснодарский край («Морская симфония», Crescendo и Sochi Jazz Festival), набравшие по 5% голосов.

На 2 месте - Крым (25% голосов): Koktebel Jazz Party и ZB Fest.

На 3 месте - Санкт-Петербург (20% голосов) с музыкальными фестивалями "Петроджаз", VK Fest и "Белые ночи".