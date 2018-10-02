Назначен новый начальник Калининградской областной таможни
.Фото: Таможня Калининградской области
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Начальником Калининградской области таможни назначен полковник таможенной службы Сергей Абросимов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сергей Абросимов родился 7 августа 1965 года в п. Калыш Ичкаловского района Мордовской АССР. В 1988 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, в 2003 году – Уральскую академию государственной службы (г. Екатеринбург).
В таможенных органах работает с 1 июня 1995 года. Руководил Кольцовской и Екатеринбургской таможнями, с 2015 года – первый заместитель Уральского таможенного управления.