Назначен новый начальник Калининградской областной таможни

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-02T10:28:21+03:00

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Начальником Калининградской области таможни назначен полковник таможенной службы Сергей Абросимов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сергей Абросимов родился 7 августа 1965 года в п. Калыш Ичкаловского района Мордовской АССР. В 1988 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, в 2003 году – Уральскую академию государственной службы (г. Екатеринбург).

В таможенных органах работает с 1 июня 1995 года. Руководил Кольцовской и Екатеринбургской таможнями, с 2015 года – первый заместитель Уральского таможенного управления.