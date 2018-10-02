2018-10-02T10:53:23+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Новая разметка на кольце на пл. Василевского увеличит скорость движения

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На круговой развязке на площади Василевского в Калининграде появилась новая желтая разметка. По мнению дорожников, нововведение позволит ускорить и упорядочить движение на кольце и таким образом уменьшить транспортные «пробки», сообщает пресс-служба мэрии.-

- Турборазметки или как еще их называют турбоперекрестки на сегодняшний день являются трендом дорожного движения, - отметил начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения комитета Александр Химич. - Они позволяют уменьшить конфликты на круговом движении. Водитель, выбирая правильно свою полосу движения, выходит без конфликтов с кольца. Применение разметки позволяет увеличить в среднем на двадцать – двадцать пять процентов скорость прохождения перекрестка.

По словам Химича, такая разметка успешно применяется в российских городах, и пришла к нам из Голландии.

- Желтый цвет выбран потому, что он яркий и лучше виден на дороге. Потом будет наложен белый пластик уже на постоянной основе, - сказал начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения.

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