2018-10-02T10:59:40+03:00
Спорт

Калининградка завоевала три бронзовые медали Кубка Европы по плаванию

Анна Егорова отличилась на соревнованиях в Голландии
Александр КАТЕРУША
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Анна Егорова.Анна Егорова.Фото: министерство спорта Калининградской области
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В голландском Эйндховене этап Кубка Европы по плаванию собрал лучших спортсменов.

В составе сборной России выступала Анна Егорова, которая сумела завоевать третьи места в индивидуальном и эстафетном плавании вольным стилем.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в финальном заплыве на 400 метрах вольным стилем она финишировала за 4 мин 04,65 секунды. На 800 метрах калининградка уступила лидерам из США и Китая.

Кроме того, Анну привлекли в комбинированную эстафету 4x50 метров вольным стилем, где квартет Анна Егорова, Григорий Тарасевич, Владимир Морозов, Юлия Ефимова проплыл вслед за голландцами и американцами.

Открытый Кубок Европы проводится тремя сериями и заключительная часть второго кластера запланирована в Будапеште 6-7 октября.

Анна Егорова — медалистка минувшего чемпионата Европы и прошлогодней летней Универсиады.

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