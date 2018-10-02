2018-10-02T11:07:02+03:00
Общество

В Калининграде из-за нескольких должников от электричества отключили целый дом

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде после вмешательства прокуратуры восстановили электроснабжение жилого дома на улице Красносельской. Об этом сообащет пресс-служба ведомства.

Многоквартирный дом №5 отключили от электричества из-за долга в 850 тысяч рублей. Все должники проживают в квартирах, которые принадлежат ООО «Крепость», и именно эта компания собирала плату за потребленные коммунальные ресурсы.

В прокуратуре посчитали, что ООО «Крепость» не приняло мер, чтобы погасить задолженность за электричество, в частности, не стало подавать иски к должникам, из-за чего пострадали добросовестные плательщики, также оставшиеся без электричества.

После принятых мер реагирования, компания частично погасила задолженность в размере 250 тысяч рублей и энергоснабжение дома было возобновлено, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

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