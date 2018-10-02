2018-10-02T11:19:14+03:00
Политика

В ходе осеннего призыва на Балтфлот призовут более 5 тысяч новобранцев

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В ходе осеннего 2018 года призыва на военную службу в части и соединения Балтийского флота призовут более 5 тысяч новобранцев. Об этом сообщает пресс-служба западного военного округа.

В частях и соединениях флота будет сформировано около 20 сводных подразделений, которые будут принимать молодое пополнение. Доставка новобранцев из других регионов будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации.

- С ноября по январь военнослужащие по призыву будут проходить курс общевойсковой подготовки, который позволит им овладеть первичными знаниями и навыками военной службы. Затем прошедшие полуторамесячную теоретическую подготовку новобранцы совершат полевые выходы на полигоны в Калининградской области, где на практике закрепят теоретические знания и сдадут зачеты по основным военным дисциплинам, - отметили в пресс-службе военного округа.

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