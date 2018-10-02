В Калининграде в течение дня не будет света в домах на 12-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-02T11:26:28+03:00

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В Калининграде во вторник, 2 октября, в течение дня не будет холодной воды на восьми улицах. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

До 13 часов будет приостановлено холодное водоснабжение в домах по ул. Киевская 114-116,123-161, ул. Киевская 118а-132а, ул.Садовая, 1-45, 12, ул.Суворова 53-57, ул.Камская 2-2а (детский дом), 2г (д/сад78). До 12 часов воды не будет на ул. Чаадаева13-39.

До 16 часов холодной воды не будет в домах по ул. ул. Шишкина 25, ул. Лобачевского 10-20,13-21, ул. Айвазовского 31-35.

Без света в течение дня останутся дома на 12-ти улицах.

- пер. Карташова 1, 7, 9, 2-10, 117, пер. Алданский - до 17 часов.

- ул. Стекольная 31-37а,45-51, ул. 1812 года 104-112,122, Московский проспект 135-141 - 13.30.

- ул. Харьковская 2-30,5-47, ул. Ремонтная 14-32,73-127, пер. Ремонтный 2-14,11-17, ул. Станочная 14-19, пер. Радищева 11, 16 –до 18 часов.

- на ул. Ручейная 5 –до 18 часов

- ул. Дрожевая12-14а, ул. Батальная 13-29 –до 20 часов

- набережная генерала Карбышева 22а.24.26а,26б.28 и набережная генерала Карбышева, 9 –до 18 часов.