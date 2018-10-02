Калининградский бизнесмен, принимающий отходы от населения, сдал в переработку миллион килограммов вторсырья

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-02T12:03:03+03:00

Этот объем Олег Пауков успел собрать за три года

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Калининградский бизнесмен Олег Пауков, занимающийся приемом от населения вторсырья (полиэтилена, макулатуры, жестяных банок и пэт-бутылок), сдал в переработку уже миллион килограммов отходов. Об этом предприниматель сообщил в своей группе «Зеленое дело» в фейсбуке.

- 20 августа, незадолго до нашего трехлетия, случилось вот что: за три года нашего существования вы нам сдали возобновляемые ресурсы, а мы собрали, рассортировали и отвезли для переработки 1 000 000 килограммов отходов. Вот вам и капля в море. Друзья, спасибо! Мы вместе сделали наш город и область чище на 1 миллион килограммов за 3 года.

По словам Паукова, уже две тысячи калининградцев сдают ему мусор в переработку, доказывая, что сортировка отходов в домашних условиях возможна даже тогда, когда город не устанавливает контейнеры под раздельный сбор.

Больше всего калининградцы сдали макулатуры (932 601 кг), на втором месте – пластик (78 235 кг), также в переработку сдали 3922 кг жестяных и алюминиевых банок.