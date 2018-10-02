Под Правдинском «Мерседес» врезался в дерево, водитель травмирован

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-02T12:22:35+03:00

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В понедельник, 1октября, в Калининградской области произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в Правдинском районе на автодороге Калининград - Крылово. 24-летний водитель «Мерседеса» на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. После этого автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель.