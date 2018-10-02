2018-10-02T12:26:14+03:00
Общество

Полиция объявила в розыск 16-летнего подростка из Черняховска, который ушел из дома без обуви

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции Черняховска объявил в розыск 16-летнего Ярослава Иващенко. Утром 22 сентября подросток ушел из дома по переулку Прохладный и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

На вид его 16-17 лет, рост 160-175 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые.

Был одет в спортивную черную куртку черного цвета на молнии, штаны серого цвета, футболку белого цвета с рисунком в виде квадрата, белые носки, без обуви.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить об этом в МО МВД России «Черняховский» по телефонам: 8 (40141) 3-25-88, 7-93-02, 7-93-03, 02 или 102.

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