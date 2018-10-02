Полиция объявила в розыск 16-летнего подростка из Черняховска, который ушел из дома без обуви
Отдел полиции Черняховска объявил в розыск 16-летнего Ярослава Иващенко. Утром 22 сентября подросток ушел из дома по переулку Прохладный и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
На вид его 16-17 лет, рост 160-175 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые.
Был одет в спортивную черную куртку черного цвета на молнии, штаны серого цвета, футболку белого цвета с рисунком в виде квадрата, белые носки, без обуви.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить об этом в МО МВД России «Черняховский» по телефонам: 8 (40141) 3-25-88, 7-93-02, 7-93-03, 02 или 102.