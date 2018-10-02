2018-10-02T12:31:33+03:00
Общество

Калининградца будут судить за организацию «резиновой квартиры»

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Желание заработать на фиктивной регистрации иностранцев закончилось для жителя Калининграда уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

37-летний мужчина поставил на учет в своей квартире шесть гастарбайтеров, которые там никогда не проживали, что и выяснили участковые.

На горожанина завели уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

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