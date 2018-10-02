В конце недели в Калининграде потеплеет до +20

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-02T12:33:43+03:00

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Вслед за циклоном, который будет бушевать в Калининграде в ближайшие два дня, в нашу область идет тепло. Что особенно приятно - очередное бабье лето выпадет как раз на выходные.

По данным Гидрометцентра России, в субботу столбик термометра поднимется до +19 градусов, а в воскресенье будет +20! Похожий прогноз дает и портал rp5.ru: +17 градусов в субботу и +20 в воскресенье. Потепление принесет нам южный ветер, скорость которого не превысит 12 метров в секунду.