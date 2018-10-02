2018-10-02T12:50:51+03:00
Общество

Дело Игоря Рудникова и Александра Дацышина будет рассматривать Ленинградский районный суд

Виктор Сергеев
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Игорь Рудников.Игорь Рудников.Фото: Виктор Буздин
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Уголовное дело по обвинению Игоря Рудникова и Александра Дацышина в вымогательстве передано в другой суд. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

- Дело передано по подсудности в Ленинградский районный суд Калининграда, - сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Уголовное дело по обвинению главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и экс-замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина в вымогательстве 50 тысяч долларов США у руководителя регионального управления СК Виктора Леденева изначально было направлено для рассмотрения в Центральный районный суд.

26 сентября судья Людмила Сагий продлила Рудникову срок содержания под стражей до марта 2019 года. Александр Дацышин по-прежнему будет находиться под домашним арестом, однако ему смягчили условия условия: разрешили пользоваться почтой, интернетом и телефоном для общения с членами семьи. Он также может дважды в день совершать двухчасовые прогулки по Светлогорску и посещать офис своего адвоката в Калининграде.

Как ранее писала «Комсомолка», по версии следствия, Игорь Рудников требовал у Леденева деньги за отказ публиковать порочащие его сведения в своей газете, пособником издателя якобы выступал Александр Дацышин.

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