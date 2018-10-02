В Калининградской области за неделю 149 человек пострадали от укусов клещей
Среди обратившихся к медикам оказалось 24 ребенка
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области, несмотря на похолодание, продолжается сезон активности клещей. Только за прошедшую неделю 149 человек пострадали от укусов клещей. Среди обратившихся к медикам оказалось 24 ребенка.
Такие цифры приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Всего же за эпидемический сезон общее число обратившихся составило 4142 человека. Это меньше, чем за аналогичный период 2017 года (тогда насчитали 4846 человека).
Следят медики и за людьми, заболевшими ОРВИ. Пока волноваться не о чем. За прошедшую неделю в регионе заболеваемость респираторно вирусными инфекциями оставалась на неэпидемическом уровне.