В Калининградской области за неделю 149 человек пострадали от укусов клещей

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-02T13:33:26+03:00

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В Калининградской области, несмотря на похолодание, продолжается сезон активности клещей. Только за прошедшую неделю 149 человек пострадали от укусов клещей. Среди обратившихся к медикам оказалось 24 ребенка.

Такие цифры приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Всего же за эпидемический сезон общее число обратившихся составило 4142 человека. Это меньше, чем за аналогичный период 2017 года (тогда насчитали 4846 человека).

Следят медики и за людьми, заболевшими ОРВИ. Пока волноваться не о чем. За прошедшую неделю в регионе заболеваемость респираторно вирусными инфекциями оставалась на неэпидемическом уровне.