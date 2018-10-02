2018-10-02T13:53:13+03:00
Общество

С 8 октября меняется расписание движения поездов в Светлогорск и Зеленоградск

Делают это «для удобства запоминания пассажирами»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская железная дорога объявила о грядущем незначительном изменении в расписании движения поездов. Время в расписании движения электричек намерены округлить с 8 октября.

Как сообщает пресс-служба КЖД, делается это «для удобства восприятия и запоминания пассажирами расписания!.

Так, дневной поезд, курсирующий из Калининграда через Зеленоградск в Светлогорск, сейчас отправляется в 11:55, а со следующего понедельника будет отправляться ровно в 12 часов.

Время отправления вечернего поезда из Светлогорска в Калининград изменится с 20:28 на 20:30, из Зеленоградска в Калининград – с 19:47 на 20:00.

В КЖД отметили, что изменение коснется 19 поездов, курсирующих на Зеленоградском и Светлогорском направлениях.

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