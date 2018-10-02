Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi заинтересовался локализацией производства автокомпонентов в Калининграде

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-02T15:03:36+03:00

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Ведущий мировой автомобильный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi изучает условия локализации производства автокомпонентов в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне топ-менеджеры альянса встречались с губернатором Антоном Алихановым и руководством областной Корпорации развития. По словам главы региона, по целому ряду показателей условия для организации промсборки автокомпонентов в Калининградской области являются одними из самых привлекательных в России.

- Мы проводили достаточно детальный анализ по регионам как отдельных фискальных условий – в Калининградской области они действительно на сегодняшний день лучшие, так и условий технологического присоединения в промпарке «Храброво», который предлагает самые низкие расценки для своих резидентов. Сложно найти варианты ещё менее затратные, но более удобные, чем на территории Калининградской области, – подчеркнул губернатор.

- Мы заинтересованы в дальнейшем углублении локализации производства и развитии автомобильных технологий в России в рамках совместных проектов Альянса в соответствии с ключевыми приоритетами в утвержденной Стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года. Калининградская область имеет большой опыт в части развития автомобилестроения и обладает рядом объективных преимуществ, – отметил гендиректор Renault Россия Андрей Панков.