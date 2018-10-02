В Светлогорске оштрафовали компанию за «серые зарплаты»

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-02T15:20:53+03:00

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Светлогорска прокуратура выявила факты нарушения трудового законодательства в одной из местных компаний. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что гендиректор ООО «СтройИнженеринг» допускал сотрудников к работе без заключения с ними трудовых договоров, а также производил работникам выплаты «серой зарплаты».

На директора, а также на юрлицо завели административные дела и оштрафовали на 65 тысяч рублей.