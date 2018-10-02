В Балтийском море загорелся литовский пассажирский паром

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-02T15:56:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балтийском море загорелся пассажирский паром Regina Seaways, сообщают литовские СМИ. Возгорание произошло в 135 километрах от Калининграда.

По данным издания Sputnik, на борту парома находятся 335 пассажиров.

- В 13:40 по местному времени Морской спасательный координационный центр Военно-морских сил получил сообщение о том, что в исключительной экономической зоне произошел взрыв в машинном отделении парома Regina Seaways, паром горит, — говорится в сообщении Морского спасательного координационного центра Литвы.

По данным РИА Новости, пожар на пароме потушен, сейчас идет спасательная операция. Все находящиеся на борту пассажиры эвакуированы.