В Балтийском море загорелся литовский пассажирский паром
В Балтийском море загорелся пассажирский паром Regina Seaways, сообщают литовские СМИ. Возгорание произошло в 135 километрах от Калининграда.
По данным издания Sputnik, на борту парома находятся 335 пассажиров.
- В 13:40 по местному времени Морской спасательный координационный центр Военно-морских сил получил сообщение о том, что в исключительной экономической зоне произошел взрыв в машинном отделении парома Regina Seaways, паром горит, — говорится в сообщении Морского спасательного координационного центра Литвы.
По данным РИА Новости, пожар на пароме потушен, сейчас идет спасательная операция. Все находящиеся на борту пассажиры эвакуированы.