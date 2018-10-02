МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининграде до 27 м/с в среду

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-02T16:20:07+03:00

Задувать будет утром с 6 до 9 часов

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На территории Калининградской области в среду 3 октября с 6 до 9 часов утра ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 25 - 27 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области со ссылкой на региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, в прибрежной части Калининградской области ожидается сильное волнение: высота волны 3-4 метров. В открытой части юго-востока Южной Балтики - высота волны 4-5 метров.

Спасатели предупреждают: выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни.

МЧС рекомендует в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.