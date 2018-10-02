2018-10-02T16:20:07+03:00
Общество

МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининграде до 27 м/с в среду

Задувать будет утром с 6 до 9 часов
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

На территории Калининградской области в среду 3 октября с 6 до 9 часов утра ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 25 - 27 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области со ссылкой на региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, в прибрежной части Калининградской области ожидается сильное волнение: высота волны 3-4 метров. В открытой части юго-востока Южной Балтики - высота волны 4-5 метров.

Спасатели предупреждают: выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни.

МЧС рекомендует в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградская «Балтика» попросила болельщиков о поддержке
В Черняховске чиновники выделили многодетной семье участок без подъездных путей
В Калининграде пострадавший в ДТП мотоциклист отсудил 200 тысяч рублей компенсации
В среду в Калининграде будут перекрывать улицы для проведения эстафеты огня Универсиады
320 калининградских школьников стали участниками программы «Мы – россияне» в сентябре
В Калининградской области возможны временные отключения электричества
Назван лучший муниципалитет в Калининградской области
Во время акции «Открытый борт» «Крузенштерн» принял больше 5 тысяч посетителей
В Балтийском море загорелся литовский пассажирский паром
В Калининграде на двух улицах запретят парковаться
В Светлогорске оштрафовали компанию за «серые зарплаты»
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi заинтересовался локализацией производства автокомпонентов в Калининграде
С 8 октября меняется расписание движения поездов в Светлогорск и Зеленоградск
На ул. Фрунзе в Калининграде в ДТП пострадал мотоциклист
В Калининградской области за неделю 149 человек пострадали от укусов клещей
Дело Игоря Рудникова и Александра Дацышина будет рассматривать Ленинградский районный суд
В конце недели в Калининграде потеплеет до +20
Калининградца будут судить за организацию «резиновой квартиры»
Полиция объявила в розыск 16-летнего подростка из Черняховска, который ушел из дома без обуви
Под Правдинском «Мерседес» врезался в дерево, водитель травмирован