Во время акции «Открытый борт» «Крузенштерн» принял больше 5 тысяч посетителей

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-02T16:37:30+03:00

Осмотреть барк бесплатно можно было в минувшую субботу

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В минувшую субботу 29 сентября на паруснике «Крузенштерн» провели традиционный «Открытый борт». Число посетителей легендарного барка по данным пресс-службы БГАРФ составило 5290 человек.

«Успешному проведению открытого борта поспособствовали теплая солнечная погода, а также работа курсантов КМРК и БГАРФ», - говорится на сайте академии.

Гидами выступали девять курсантов Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, а за безопасность в порту отвечали ребята из БГА.