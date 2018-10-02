Во время акции «Открытый борт» «Крузенштерн» принял больше 5 тысяч посетителей
Осмотреть барк бесплатно можно было в минувшую субботу
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В минувшую субботу 29 сентября на паруснике «Крузенштерн» провели традиционный «Открытый борт». Число посетителей легендарного барка по данным пресс-службы БГАРФ составило 5290 человек.
«Успешному проведению открытого борта поспособствовали теплая солнечная погода, а также работа курсантов КМРК и БГАРФ», - говорится на сайте академии.
Гидами выступали девять курсантов Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, а за безопасность в порту отвечали ребята из БГА.