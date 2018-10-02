2018-10-02T16:58:46+03:00
Общество

Назван лучший муниципалитет в Калининградской области

Победа досталась Зеленоградскому городскому округу
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Лучшим муниципалитетом в Калининградской области признали Зеленоградский городской округ. На сайте регионального министерства по муниципальному развитию и внутренней политике опубликованы результаты мониторинга эффективности работы органов местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, вместе с Зеленоградским городским округом в тройку лидеров по итогам 2017 года вошли Балтийский муниципальный район и Пионерский городской округ.

По словам зампредседателя правительства Александра Торбы, Зеленоградский городлской округ отметили, поскольку в 2017 году в муниципалитете увеличилось количество средних и малых предприятий, в сравнении с 2016 годом вырос объем инвестиций в основной капитал. Кроме того, учитывали увеличение поступлений в местный бюджет и уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

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