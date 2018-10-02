В Калининградской области возможны временные отключения электричества

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-02T17:09:33+03:00

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В Калининградской области возможны временные перерывы электроснабжения в рамках самых масштабных региональных учений энергетиков. Об этом сообащет пресс-служба «Янтарьэнерго».

- Основная цель учений – повысить надежность электроснабжения потребителей западной части региона, свести до минимума число технологических нарушений даже в условиях повышенных нагрузок, - отметили в компании. - Энергетики используют резервные источники питания, но плановые отключения связаны с необходимостью обеспечения технологии работ на линиях в период их реконструкции, замены провода.

В компании отметили, что терпение калининградцев будет вознаграждено абсолютно уверенной и четкой работой энергосистемы на долгие годы.

- Более 200 специалистов работают с утра до позднего вечера, чтобы возможные проблемы с электроснабжением ушли в прошлое даже в случае возникновения самых неблагоприятных погодных условий, - отметили в пресс-службе «Янтарьэнерго».