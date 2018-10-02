320 калининградских школьников стали участниками программы «Мы – россияне» в сентябре

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-02T17:12:25+03:00

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В сентябре 320 калининградских школьников стали участниками программы «Мы – россияне». Об этом сообащет пресс-служба регионального праивтельства.

Молодежь побывала в Москве, где посетила Третьяковскую галерею, музей Победы, парки «Патриот» и «Зарядье», музей-заповедник «Московский Кремль», ВДНХ, парк-музей «Этномир», а также в Санкт-Петербурге, где ребята побывали в музее антропологии и этнографии им. Петра Великого, увидели Собор Воскресения Христова на Крови, Петропавловскую крепость и другие архитектурные и исторические памятники.

Напомним, проект «Мы – россияне» реализует региональное правительство в рамках госпрограммы Калининградской области «Молодежь».

- Благодаря проекту «Мы – россияне» ребята посещают Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и Северо-Запада России, Курск, Казань и даже родину Деда Мороза – Великий Устюг, где знакомятся с историей, посещают музеи, культурные и природные достопримечательности, – отметила руководитель агентства по делам молодежи Татьяна Васильева.