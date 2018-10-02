В среду в Калининграде будут перекрывать улицы для проведения эстафеты огня Универсиады

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-02T17:22:25+03:00

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В среду, 3 октября, в Калининграде в течение двух часов будет закрыто движение транспорта на ряде улиц для проведения этапа Эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

С 11.30 до 13.30 при прохождении кортежа участников мероприятия движение будет закрыто:

- на участке ул. Октябрьской от б-ра Солнечного до пр-кта Московского;

- на участке пр-кта Московского от ул. Октябрьской до ул. Литовский вал;

- на участке ул. Литовский вал от пр-кта Московского до ул. А. Невского;

- на участке ул. А. Невского от ул. Литовский вал до ул. Юбилейной;

- на участке ул. Юбилейной от ул. А. Невского до въезда на территорию развлекательного комплекса «Резиденция королей».