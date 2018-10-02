2018-10-02T17:57:11+03:00
Общество

В Калининграде пострадавший в ДТП мотоциклист отсудил 200 тысяч рублей компенсации

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде пострадавший в дорожной аварии мотоциклист отсудил компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

ДТП произошло в августе 2015 года в районе улицы Толстого. Водитель «Форда» при перестроении не уступила дорогу и сбила мотоцикл. В результате происшествия мотоциклист получил тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного заседания было установлено, что водитель автомобиля не убедилась в безопасности маневра при перестроении, а мотоциклист превысил скорость.

- Оценив доказательства, суд пришел к выводу о том, что неправильные действия как водителя автомобиля, так и мотоциклиста находятся в причинно-следственной связи с дорожно-транспортным происшествием. Между тем суд указал, что установленный факт вины обоих водителей не исключает то, что водитель автомобиля должна нести ответственность за вред, причиненный мотоциклисту, - говорится в решении суда.

Ленинградский районный суд взыскал с водителя компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Водитель обжаловала решение в областном суде, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

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