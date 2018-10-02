В Черняховске чиновники выделили многодетной семье участок без подъездных путей

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-02T18:16:23+03:00

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В Черняховске суд обязал местную администрацию построить дорогу к участку, который выделили многодетной семье для строительства дома Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Администрация выделила многодетной семье земельный участок площадью 8 соток. Однако участок не был обеспечен подъездными путями, что не позволило семье построить там дом.

Прокурор города направил в суд иск с требованием обязать администрацию построить дорогу местного значения, по которой можно будет подъехать к участку. Суд удовлетворил иск и обязал чиновников построит дорогу до 1 июня 2019 года.