2018-10-02T18:59:04+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» попросила болельщиков о поддержке

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Калининградский футбольный клуб «Балтика» обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в домашнем матче с «Нижним Новгородом». Обращение опубликовано на официальном сайте клуба во вторник, 2 октября.

- После 14 туров «Балтика» занимает не то место, которое от нее ждали болельщики, да, и мы сами. Команда находится в непростом турнирном положении. Сегодня – после смены главного тренера – «Балтика» проходит определенную перезагрузку. В этот момент как никогда важна поддержка болельщиков. Призываем в трудную минуту создать вокруг команды доброжелательную атмосферу и помочь ей в преодолении неудач, - говорится в обращении. - 6 октября «Балтике» предстоит важный матч с ФК «Нижний Новгород», в котором нам необходима только победа. Когда трибуны заполнены, у футболистов появляется дополнительная мотивация. Давайте воссоздадим непередаваемую атмосферу, которая была на матче с «Локомотивом»!

Напомним, после 14-ти туров балтийцы занимают 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Черняховске чиновники выделили многодетной семье участок без подъездных путей
В Калининграде пострадавший в ДТП мотоциклист отсудил 200 тысяч рублей компенсации
В среду в Калининграде будут перекрывать улицы для проведения эстафеты огня Универсиады
320 калининградских школьников стали участниками программы «Мы – россияне» в сентябре
В Калининградской области возможны временные отключения электричества
Назван лучший муниципалитет в Калининградской области
Во время акции «Открытый борт» «Крузенштерн» принял больше 5 тысяч посетителей
МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининграде до 27 м/с в среду
В Балтийском море загорелся литовский пассажирский паром
В Калининграде на двух улицах запретят парковаться
В Светлогорске оштрафовали компанию за «серые зарплаты»
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi заинтересовался локализацией производства автокомпонентов в Калининграде
С 8 октября меняется расписание движения поездов в Светлогорск и Зеленоградск
На ул. Фрунзе в Калининграде в ДТП пострадал мотоциклист
В Калининградской области за неделю 149 человек пострадали от укусов клещей
Дело Игоря Рудникова и Александра Дацышина будет рассматривать Ленинградский районный суд
В конце недели в Калининграде потеплеет до +20
Калининградца будут судить за организацию «резиновой квартиры»
Полиция объявила в розыск 16-летнего подростка из Черняховска, который ушел из дома без обуви
Под Правдинском «Мерседес» врезался в дерево, водитель травмирован