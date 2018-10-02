Калининградская «Балтика» попросила болельщиков о поддержке

СЕГОДНЯ 18:58 2018-10-02T18:59:04+03:00

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Калининградский футбольный клуб «Балтика» обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в домашнем матче с «Нижним Новгородом». Обращение опубликовано на официальном сайте клуба во вторник, 2 октября.

- После 14 туров «Балтика» занимает не то место, которое от нее ждали болельщики, да, и мы сами. Команда находится в непростом турнирном положении. Сегодня – после смены главного тренера – «Балтика» проходит определенную перезагрузку. В этот момент как никогда важна поддержка болельщиков. Призываем в трудную минуту создать вокруг команды доброжелательную атмосферу и помочь ей в преодолении неудач, - говорится в обращении. - 6 октября «Балтике» предстоит важный матч с ФК «Нижний Новгород», в котором нам необходима только победа. Когда трибуны заполнены, у футболистов появляется дополнительная мотивация. Давайте воссоздадим непередаваемую атмосферу, которая была на матче с «Локомотивом»!

Напомним, после 14-ти туров балтийцы занимают 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.