Доставай весла: Калининградцы жалуются на затопленные дороги после дождя
В Калининграде в среду 3 октября, с утра идет дождь и дует сильный ветер. МЧС объявило штормовое предупреждение по региону. Из-за непогоды вновь оказались затоплены улицы. На потопы на проезжей части жалуются очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
Сообщается о больших лужах на проспекте Победы, улице Гагарина, проспекте Калинина, Московском проспекте, улице Багратиона, улице Лесопильной и др.
«А у нас все безопасные и качественные дороги без ливневок?» - спрашивает комментатор.
«Да, все», - отвечают ему те, кто сегодня проехал по городу. – «Доставай весла».
Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Напомним, на среду 3 октября было объявлено штормовое предупреждение.
Отметим, затопленные дороги и тротуары - традиционная проблема для современного Калининграда. После дождей в городе регулярно "плывут" улицы. Последний раз затопило новые дороги близ стадиона на острове и улицу Генерала Павлова.