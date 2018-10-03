2018-10-03T10:33:14+03:00
Общество

Доставай весла: Калининградцы жалуются на затопленные дороги после дождя

Из-за непогоды автомобилисты столкнулись с традиционной для нашего города проблемой
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде в среду 3 октября, с утра идет дождь и дует сильный ветер. МЧС объявило штормовое предупреждение по региону. Из-за непогоды вновь оказались затоплены улицы. На потопы на проезжей части жалуются очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Сообщается о больших лужах на проспекте Победы, улице Гагарина, проспекте Калинина, Московском проспекте, улице Багратиона, улице Лесопильной и др.

«А у нас все безопасные и качественные дороги без ливневок?» - спрашивает комментатор.

«Да, все», - отвечают ему те, кто сегодня проехал по городу. – «Доставай весла».

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Напомним, на среду 3 октября было объявлено штормовое предупреждение.

Отметим, затопленные дороги и тротуары - традиционная проблема для современного Калининграда. После дождей в городе регулярно "плывут" улицы. Последний раз затопило новые дороги близ стадиона на острове и улицу Генерала Павлова.

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