2018-10-03T10:42:12+03:00
Общество

В Калининграде пять семей обманутых дольщиков получили квартиры

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Пять семей, пострадавших от двойных продаж квартир, получили свое жилье. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в регионе таких семей 31. Пятеро из них получили квартиры в ЖК «Город мастеров» в Гурьевском округе. Люди ждали своего жилья более десяти лет.

По словам губернатора Антона Алиханова, двойные продажи, с точки зрения законодательства, это чистое мошенничество, и редко проблемы двойных продаж решаются с помощью властей.

- Когда мы готовили поправки в региональный закон и продумывали инвестиционную схему помощи дольщикам, то постарались учесть и ситуацию тех, кто пострадал от двойных продаж. До конца следующего года мы полностью решим проблему всех «двойников». В этом году десять в следующем – 21 семья получат ключи от своих квартир, – рассказал Антон Алиханов. Глава региона отметил, что разрешить ситуацию удалось благодаря сотрудничеству с компанией «Акфен».

Часть семей получат квартиры в Гурьевском округе, также «Акфен» рассматривает возможность предоставления жилья гражданам, пострадавшим от двойных продаж, и в микрорайоне Сельма в Калининграде.

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