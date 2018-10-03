В Балтийске из-за штормового предупреждения отменили занятия в первую смену

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-03T10:49:48+03:00

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В среду, 3 октября, в Балтийске отменили занятия первой смены в школах. Об этом сообщается на странице газеты «Вестник Балтийска» в «Фэйсбук».

- В связи с предупреждением МЧС, по приказу Управления образования Балтийского муниципального района - 3 октября занятия Первой смены в школах Балтийска отменяются, - говорится в сообщении

Напомним, по прогнозу синоптиков, в среду ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 25 - 27 м/с. Кроме того, в прибрежной части Калининградской области ожидается сильное волнение: высота волны 3-4 метров. В открытой части юго-востока Южной Балтики - высота волны 4-5 метров.