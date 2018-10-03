2018-10-03T11:42:13+03:00
Происшествия

В Калининграде на улице Карла Маркса дерево упало на автомобиль

А на 9 апреля из-за обрыва проводов не работает светофор
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде сотрудники Управления по делам ГО и ЧС ликвидируют последствия штормового ветра, который налетел на город утром в среду 3 октября.

Порывы ветра, которые достигали больше 20 метров в секунду, повалили два дерева: на улице Банковской и на улице Карла Маркса. Причем во втором случае дерево упало на припаркованный автомобиль. Об этом «Комсомолке» сообщил директор Управления по делам ГО и ЧС города Калининграда Яков Филатов.

По его словам обрывов проводов, которые привели к серьезным отключениям, в городе не было. Однако, из-за ветра оказалась повреждена воздушная линия уличного освещения в районе улицы 9 апреля. Там оказались отключены фонари и перестал работать светофор на перекрестке ул. 9 апреля – ул. Фрунзе. Последствия аварии ликвидируют работники Горсвета.

Отметим, после сильного дождя в Калининграде оказались затоплены несколько улиц.

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