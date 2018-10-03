2018-10-03T13:51:07+03:00
Общество

Стало только хуже: Отремонтированную улицу Пролетарскую сразу затопило

В районе перекрестка с улицей Сергеева вода разлилась даже на тротуары
Иван МАРКОВ
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Улица Пролетарская в среду утромУлица Пролетарская в среду утромФото: Иван МАРКОВ
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Улицу Пролетарскую в Калининграде в среду утром снова затопило. В районе перекрестка с улицей Сергеева дорога полностью ушла под воду, которая разлилась даже на тротуары. При этом, ремонт, похоже полностью закончен, так как на проезжую часть уже нанесена разметка.

Напомним, только на последнем оперативном совещании мэр города Алексей Силанов отчитал руководителя муниципального предприятия «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимира Свинцова за слабый контроль подрядчиков на улице Черняховского и Пролетарской.

К слову, улица Пролетарская была отремонтирована в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» (от улицы Профессора Баранова до улицы Черняховского и от улицы Черняховского до улицы Шевченко), и на ремонт было потрачено 20 млн. 817 тысяч рублей.

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