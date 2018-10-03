В Калининград в ноябре привезут мощи святителя Луки из Крыма

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-03T11:38:36+03:00

Планируется, что они пробудут в городе пять дней

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В период с 1 октября по 27 ноября Фонд Андрея Первозванного доставит одну из главных крымских святынь, мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, в несколько городов России, в том числе и в Калининград.

Как сообщает пресс-служба общецерковных мероприятий РПЦ, наш город значится последним в графике принесения мощей святителя Луки.

Планируется, что в Калининграде святыня будет находиться с 23 по 27 ноября.

В некоторых регионах мощи доставят в онкологические больницы.

Прихожанам же будут раздавать иконки святителя Луки.

В РПЦ отмечают, что впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки покинет на столь долгий срок Симферополь и посетит 17 российских городов.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Святитель при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. РПЦ уверяет, что меются многочисленные свидетельства о помощи святого.